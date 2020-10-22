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OSU vs. Nebraska preview

Video Credit: WCPO Cincinnati - Duration: 01:46s - Published
OSU vs. Nebraska preview

OSU vs. Nebraska preview

Ohio State has yet to play this season.

What can fans expect when they open Saturday against Nebraska?

FOOTBALL TEAMS IN OHIO.

THEBEARCATS ARE 3-0 AND RANKEDNINTH.THREE SPOTS AHEAD OFTHEM IS OHIO STATE -- WHO'SYET TO PLAY THIS SEASON.

WHATCAN WE EXPECT WHEN THEY OPENSATURDAY AGAINST NEBRASKA?KEENAN SINGLETON SHOWS USIT'S BEEN MONTHS FULL OFMONDAYS.

TOO MANY TUESDAYS,WEEKS OF WEDNESDAYS, TONS OFTHURSDAYS, FREQUENT FRIDAYSAND SO SO MANY SUNDAYS FOROHIO STATEFINALLY, IT'SSATURDAY ON THE BUCKEYESCALENDAR.

IT'S BEEN 40 LONGDAYS AND NIGHTS.DAY: THIS ISPRACTICE 39 IF YOU CAN BELIEVEIT TODAY.

39 PRACTICES.

BUTIT'S NO LONGER PRACTICE, WE'REPLAYING IN A GAME SO THEURGENCY.

REALLY HAS TO SHOWUP.

I TOLD THEM YOU'RE GOINGTO LOOK LIKE A CHAMP OR LOOKLIKE CHUMP BASED ON YOURPREPARATION BECAUSE NOW IS THETIME.SATURDAY, DAY 1 OF A8-DAY REGULAR SEASON.

THEFIRST CHANCE FOR THE BUCKEYESTO MAKE AN IMPRESSION AFTER SOMANY OF THEIR COMPETITORS HAVEALREADY DONE SO.

THE TIME FORTHAT TALK, SAVE THAT FORANOTHER DAY.

DAY: THERE'S NOCONVERSATION ABOUT ANY KIND OFNATIONAL CHAMPIONSHIP ORCHAMPIONSHIP.

ALL ABOUTBEATING NEBRASKA.

OHIO STATERETURNS JUST 10 STARTERS FROMLAST SEASON.

JUSTIN FIELDS ISONE OF THEM HOWEVER AND HE MAYBE THE BEST QB IN THE COUNTRY.HE'LL HAVE A LOT OF HELP.

THEBUCKEYES CAN ONLY START 22PLAYERS ON OFFENSE ANDDEFENSE.

EXPECT DAY TO PLAY 2AND AT TIMES 3 PLAYERS ATCERTAIN SPOTS.

THE ONLYPOSITION THEY LACK KNOWN DEPTHIS AT DEFENSIVE TACKLE.DAY:BEEN SO LONG SINCE WE'VEPLAYED A GAME THAT YOU DON'TKNOW.

JUST TRYING TO FIGUREOUT WHAT TEAM YOU HAVE.I DOFEEL DECENT RIGHT NOW.

WE'LLKNOW MORE AFTER SATURDAY.KEENAN SINGLETON WCPO 9 SPORTS




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TomOrr4

Tom Orr There is Big Ten football today. Ohio State plays football tomorrow. 🚨🚨THIS IS NOT A DRILL🚨🚨 https://t.co/2bdp3yh26T 5 hours ago

ScoopPods

The Buckeye Scoop Radio Network 📣 New Podcast! "S6E17 - Ohio State Vs Nebraska Preview" on @Spreaker #buckeyenation #buckeyes #gobucks #ohiostate https://t.co/HSJvKkD52i 6 hours ago

FA_OhioSt

Ohio State Buckeyes Football Alliance Watch what Nebraska head coach Scott Frost said about Ohio State prior to the matchup https://t.co/M6e2AfIG51 7 hours ago

PhilHarrisonBW

Phil Harrison Watch what Nebraska head coach Scott Frost said about Ohio State prior to the matchup https://t.co/oKbmkdMbM0 7 hours ago

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Buckeyes Wire Watch what Nebraska head coach Scott Frost said about Ohio State prior to the matchup https://t.co/K53GZLKcK8 7 hours ago

NavymanMartin

Martin @paulleedy @CoachOtisReso OSU-Nebraska preview is now published #Buckeyes #Huskers #B1Gfootball https://t.co/tfQ7YFsqhR 8 hours ago

NavymanMartin

Martin Ohio State v Nebraska preview is now posted on my blog. #OSUvNeb #B1G #BuckeyeNation #Huskers https://t.co/tfQ7YFsqhR 8 hours ago

ChipMinnich

Chip Minnich RT @ScoopPods: 📣 New Podcast! "Ohio State vs Nebraska, Buckeye Bash Preview" on @Spreaker #buckeyes #cornhuskers #gbr #gobigred #gobucks #h… 8 hours ago