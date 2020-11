Encuentran mosquito de fiebre amarilla en Oroville Video Credit: KHSL - Published on October 30, 2020 Encuentran mosquito de fiebre amarilla en Oroville El Control de Mosquitos y Vectores del Condado de Butte informó del hallazgo de un mosquito portador de la fiebre amarilla en Oroville. 0

shares ShareTweetSavePostSend En el condado de butte se ha encontrado otro mosquito portador de la fiebre amarilla. Funcionarios de control de mosquitos dicen que el mércoles se descubró el mosquito 'aedes aegypti' en el oeste de oroville... en el rea de los boulevares oro dam y feather river. Esán trabajando para evaluar y erradicar la infestacón. Hubo otro descubrimiento de 'aedes aegypti' en el noreste de chico en septiembre, adeás de uno en el condado de shasta.





You Might Like