rapeze Las Vegas celebrates Halloween with outdoor performance
rapeze Las Vegas celebrates Halloween with outdoor performance
Acrobats from Trapeze Las Vegas celebrated Halloween with an outdoor performance on Oct.
30 in Las Vegas.
A NUMBER OF ACROBATS....SHOWED OFF THEIR SKILLS....TAKES YOU INSIDE....THIS SPECIAL HALLOWEEN EVENT."WE THOUGHT WE WOULD GETCREATIVE AND TRY TO FIND A WAYTO CELEBRATE IN A VERY SAFEINVOLVED AND SINCE IT'S TRICKOR TREAT..WE THOUGHT STUDENTS SHOULD DO AFEW TRICKS BEFORE GETTING THEIRTREATS." MUSIC NATS "TRAPEZELAS VEGAS IS VERY LEARNINGORIENTED.YOU COME - YOU CAN COMESTRAIGHT OFF THE STREET KNOWINGNOTHING AND LEARN SOMETHINGNEW, AND THAT'S REALLY COOL.WE HAVEPROFESSIONALS FROM CIRQUE DUSOLEIL, AND WE ALSO HAVEBEGINNERS.AND IT'S JUST REALLY FUN TOLEARN WITH SUCH A VARIETY OFPEOPLE AND COACHES." "TONIGHTI'M REALLY EXCITED, I'MDEBUTING MY NEW WHEEL OF DEATHACT WHEN I HAVE MY CIRCUSIN THEIR CLASSES EVERY WEEK.AND IT'S ALWAYS A PLEASURE FORTHEM TO ACTUALLY GET TO PERFORMIN FRONT OF THEIR FAMILY ANDFRIENDS.SO WE ALWAYS TRY TO FIND A WAYTO MAKE THIS HAPPEN.AND AGAIN WITH HALLOWEEN,NORMALLY WE WOULD PROBABLY"IT'S REALLY EXCITING TO BESO FOR US IT'S JUST EXCITING TOBE ABLE TO PERFORM AND GIVEEVERYONE THE OPPORTUNITY TOVEGAS TAKES A HIT ..BECAUSE OF THE PANDEMIC.THE "NATIONAL SHOOTING SPORTSFOUNDATON" IS CANCELING THETHE "NATIONAL SHOOTING SPORTSFOUNDATON" IS CANCELING THE