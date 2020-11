Women's T20 Challenge 2020 : Harmanpreet Kaur smashes a huge Six off Sune Luus | वनइंडिया हिंदी

Harmanpreet Kaur whacked over cow corner.

Incredibe hit from Kaur.

Bends low to get underneath this straightish delivery and picks the bones out of it.

Just 24 runs scored and 5 wickets lost in the last 5 overs.

Harmanpreet Kaur in all too familiar territory, in that the innings derailed after her wicket.

Harmanpreet Kaur scored 31 runs off 27 balls.

Velocity restricted Supernovas on 126 runs.

हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट की शायद सबसे बड़ी हीटरों में से एक.

कमाल की हिटिंग एबिलिटी है.

और लम्बे-लम्बे छक्के लगाती हैं.

हमने कई दफा भारतीय कप्तान के बल्ले से लम्बे-लम्बे छक्के निकलते देखे हैं.

खासकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 175 रनों की वो पारी याद आती है.

और फिर टी20 विश्वकप में हरमनप्रीत कौर का शतक.

अपने आप को इस बल्लेबाज ने साबित भी किया है.

और एक बार फिर से हरमनप्रीत कौर के बल्ले से विमेंस टी20 चैलेंज के पहले मुकाबले में एक लम्बा छक्का देखने को मिला.

सुने लुस 13वें ओवर में गेंदबाजी कर रही थी.

ओवर की तीसरी गेंद पर ही हरमनप्रीत कौर ने उठा दिया.

