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Jeopardy James reflects on passing of Alex Trebek

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
Jeopardy James reflects on passing of Alex Trebek
Jeopardy James reflects on the passing of Alex Trebek.

'JEOPARDY JAMES' HOLZHAUERTWEETED ABOUT THE LAST TIMEPROMOTING 'JEOPARDY: GREATESTOF ALL TIME.'

HE WROTE INPART..."YOU'LL RECALL THAT THE ENTIRECONCEIT OF THIS TOURNAMENT WASTO CROWN THE "GREATEST OF ALLTIME", A MR.JEOPARDY IF YOU WILL."HOLZHAUER SAID THE REPORTERSKNEW "BOTH TITLES ALREADYBELONGED TO THE HOST." HEADDED.."THOSE INTERVIEWERS KNEW EVENTHE GREATEST CONTESTANTS COMEAND GO, BUT THE GREATEST HOSTIS ETERNAL.KEEP WEARING THAT TITLE BELTWHEREVER YOU ARE NOW, FRIEND.YOU CERTAINLY EARNED IT."WORKING FROM HOME MEANS...AVOIDING TRAFFIC..BUT...SOME AMERICANS A




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