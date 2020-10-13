Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Financial Focus for November 11

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:03s - Published
Financial Focus for November 11
Financial Focus for November 11 with a look at local stocks and more.

WALL STREET...THE DOW ...DOWN 23 POINTS.

NASDAQ ...UP 2-HUNDRED-33 POINTS.S AND P 500 ... UP 27 POINTS.AND IN LOCAL GAMING...BOYD GAMING...DOWN 52 CENTS.CAESARS ENTERTAINMENT ....DOWN MORE THAN A DOLLAR.MGM RESORTS ... DOWN 80 CENTS.LAS VEGAS SANDS....WYNN RESORTS...DOWN ALMOST 5 DOLLARS.RED ROCK RESORTS ....DOWN 67 CENTS.IN TONIGHT'S.....FINANCIAL FOCUS...THE PFIZER C-E-O HASFILED......TO SELL MILLIONS OF DOLLARS OFHIS COMPANY'S STOCKS.THAT MOVE COMING....ON MONDAY....THE DAY.....THE PHARMACEUTICAL GIANTANNOUNCED POSITIVE DATA....ABOUT THE VACCINE.C-E-O....ALBERT BOURLA SOLD MORE THAN...-1- HUNDRED -32-THOUSAND OF HISSHARES.

NOW...THIS IS COMING DURING.....AN INTERESTING TIME....BUT....A PFIZER SPOKESPERSON TOLD C-N-N...THE PLAN WAS AUTHORIZED....IN AUGUST.TONIGHT'S FINANCIAL FOCUS ISBROUGHT TO YOU BY "CLARK COUNTYCREDIT UNION"..NEXT....ON 13 ACTION NEWS....LIVE AT 6:30..PRESERVING LETTERS.....




You Might Like


Related videos from verified sources

Financial Focus for November 9 [Video]

Financial Focus for November 9

Financial Focus for November 9. Shares of AMC stock soared this morning after hopes of a covid-19 vaccine emerged.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 01:01Published
Financial Focus for October 12 [Video]

Financial Focus for October 12

Carnival Cruises has canceled all remaining cruises from its Florida ports for the month of November. The CDC extended it's no sail order until Oct. 31 due to the ongoing pandemic. The cruise line said..

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 00:57Published