New study sheds light on COVID-19 and immunity
SHEDDING SOME LIGHT ON THATQUESTION.OMEGA THE CDC’S CALLS COVIDIMMUNITY A REVOLVING SCIENCE BUTDOCTORS AT BOSTON UNIVERSITYSCHOOL OF MEDICINE RELEASED ASTUDY LOOKING AT IMMUNERESPONSE.WE SPOKE WITH IMMUNOLOGIST.DR. DANIEL VAUGHN OUR SKI ATMISSISSIPPI ASTHMA AND ALLERGYCLINIC.HE SAYS MANY OF HIS PATIENTSHAVE REPORTED SIMILAR STORIESONE PERSON IN A HOME BECOMINGILL WITH COVID BUT OTHERS IN THEHOME NOT FALLING ILL AT ALL.NOT EVEN TESTING POSITIVE FORTHE VIRUS.OUR SKIS DOES THE STUDY BYBOSTON UNIVERSITY MIGHT HELPEXPLAIN WHY IT SUGGESTS BEINGPREVIOUSLY EXPOSED TO ACORONAVIRUS MAY HELP BOOST APERSON’S IMMUNITY TO COVID-19.CORONAVIRUS HAS ARE ONE OF THEMOST COMMON CAUSES OF THE COMMONCOLD.SO MANY OF US HAVE BEEN EXPOSEDTO THESE VIRUSES PRIOR TOCOVID-19.DR. MYNARSKI SAYS THE RESEARCHFROM BOSTON UNIVERSITY IS NOTDEFINITIVE.IT’S ONLY ONE STUDY, BUT DOCTORSARE BEGINNING TO UNDERSTAND HOWPREVIOUS CORONAVIRUS INFECTIONSIMPACT IMMUNITY AND JUST TO BECLEAR THE CDC AND DR. VAN OURSKI SAY PEOPLE CAN BECOMEINFECTED WITH COVID-19 MORE THANONCE SO IF YOU’VE HAD THE VIRUSAND RECOVERED YOU STILL HAVE TOTAKE PRECAUT