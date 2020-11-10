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More than 1 million kids test positive in the U.S.

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:58s - Published
More than 1 million kids test positive in the U.S.

More than 1 million kids test positive in the U.S.

More children are being diagnosed with COVID-19.

Since the pandemic began, more than one million children in the U.S. Have tested positive for the coronavirus.

THAN ONE MILLION CHILDREN INTHE U.S.HAVE TESTED POSITIVE FORCOVID-19...ACCORDING TO THE AMERICANACADEMY OF PEDIATRICS.PRIMARY CARE PEDIATRICS DR.CAROL STELTENKAMP SAYS AMAJORITY OF YOUNG PATIENTSDON'T SHOW SYMPTOMS.BUT MANY ARE NOW BEING TESTEDBEFORE UNDERGOING UNRELATEDELECTIVE PROCEDURES ORIGINALLYPUT ON HOLD DUE TO THEPANDEMIC.DR.CAROL STELTENKAMP: IT'SREINFORCING WHAT WE ALREADYKNOW AND THAT IS EVEN CHILDREN,WHEN THEY GET THE COVID VIRUSREALLY TOLERATE IT MUCH BETTERTHAN ADULTS, PARTICULARLYELDERLY ADULTS.STELTENKAMP SAYS RIGHT NOW THEAMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICSDOESN'T RECOMMEND RANDOMLYTESTING YOUR CHILD.ASK YOUR CHILD'S DOCTOR ABOUT APOSSIBLE TEST IF YOU'RETRAVELING AND PLAN TO SEEGRANDPARENTS OR OLDER FRIENDSAND FAMILY.LIVE MUSIC MIGHT FEEL LIKE ATHING OF THE PAST.




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