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Black doctors group monitoring COVID-19 vaccine trials

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:59s - Published
Black doctors group monitoring COVID-19 vaccine trials

Black doctors group monitoring COVID-19 vaccine trials

A black doctor's group has been doing its own independent vetting of the COVID-19 vaccine trials.

The National Medical Association has already had two meetings with Pfizer and a third one is planned.

THE NATIONAL MEDICALASSOCIATION HAS ALREADY HADTWO MEETINGS WITH PFIZER AND ATHIRD ONE IS PLANNED.THE GROUP ALSO MET WITH MODERNAAND ASTRAZENECA.THE ASSOCIATION'S PRESIDENTSAYS - THEY WANTED TO DO THEIROWN VETTING BECAUSE MANY INMONORITY COMMUNITES ARECONCERNED THE F- D-A ISINFLUENCED BY POLITICIANS."WE'RE ALREADY SUFFERING MORETHAN OTHER COMMUNITY AND WEWOULD HATE TO SEE THATSUFFERING GAP WIDEN BECAUSEMEMBERS OF OUR COMMUNITY DIDNOT EFFECT TO RECEIVE A VACCINETHAT COULD HAVE PREVENTEDKIDNEY DISEASE.PREVENTED LUNG DAMAGE FROMCOVID 19THE ASSOCIATION'S PRESIDENTSAYS SINCE THEY'VE BEEN HAVINGTHOSE MEETINGS WITH THE VACCINEMAKERS FOR A WHILE..HE'S HOPEFUL THEY'LL AGREE WITHTHE DECISION THE F-D-A MAKESHOW WOULD YOU LIKE TO EARNMO




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