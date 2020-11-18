Black doctors group monitoring COVID-19 vaccine trials
Black doctors group monitoring COVID-19 vaccine trials
A black doctor's group has been doing its own independent vetting of the COVID-19 vaccine trials.
The National Medical Association has already had two meetings with Pfizer and a third one is planned.
THE NATIONAL MEDICALASSOCIATION HAS ALREADY HADTWO MEETINGS WITH PFIZER AND ATHIRD ONE IS PLANNED.THE GROUP ALSO MET WITH MODERNAAND ASTRAZENECA.THE ASSOCIATION'S PRESIDENTSAYS - THEY WANTED TO DO THEIROWN VETTING BECAUSE MANY INMONORITY COMMUNITES ARECONCERNED THE F- D-A ISINFLUENCED BY POLITICIANS."WE'RE ALREADY SUFFERING MORETHAN OTHER COMMUNITY AND WEWOULD HATE TO SEE THATSUFFERING GAP WIDEN BECAUSEMEMBERS OF OUR COMMUNITY DIDNOT EFFECT TO RECEIVE A VACCINETHAT COULD HAVE PREVENTEDKIDNEY DISEASE.PREVENTED LUNG DAMAGE FROMCOVID 19THE ASSOCIATION'S PRESIDENTSAYS SINCE THEY'VE BEEN HAVINGTHOSE MEETINGS WITH THE VACCINEMAKERS FOR A WHILE..HE'S HOPEFUL THEY'LL AGREE WITHTHE DECISION THE F-D-A MAKESHOW WOULD YOU LIKE TO EARNMO