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Gospel Rescue Mission adapts Thanksgiving to COVID

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:51s - Published
Gospel Rescue Mission adapts Thanksgiving to COVID
More needy families since virus hit

PROFITS THAT HELP FEED THEHUNGRY AT THANKSGIVING.

KGUN 9ON YOUR SIDE'S CRAIG SMITHSHOWS HOW THE GOSPEL RESCUEMISSION -- DID NOT LET THEVIRUS -- KEEP IT FROM SERVING2- THOUSAND MEALS.CRAIG SMITH: JUST AS WITHEVERYTHING ELSE COVID ISTURNING UPSIDE DOWN SOME OFTHE HOLIDAY TRADITIONS WE HAVEGROWN TO EXPECT LIKE THIS ONE,OR PEOPLE WHO MAY NOT BE ABLETO AFFORD A THANKSGIVING MEALON THEIR OWN, ARE GETTING ONE.56:13 1:01:40 "NOTHING ISNORMAL THIS YEAR, RIGHT?!"1:01:42 RUNS:02 SO LISACHASTAIN AND THE GOSPEL RESCUEMISSION HAD TO FIGURE OUT ACOVID-SAFE WAY TO DISH UP THETHANKSGIVING FEAST THEY'VESHARED WITH THE NEEDY FOR 31YEARS.

IT'S BECOME ADRIVE-THROUGH GET IT AND GOTHANKSGIVING.MORE ADJUSTMENTS BEING MADE --




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