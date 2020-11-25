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Cape Coral Fire Department Annual Toy Drive Underway

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:49s - Published
Cape Coral Fire Department Annual Toy Drive Underway

Cape Coral Fire Department Annual Toy Drive Underway

The Cape Coral Fire Department Annual Toy Drive is collecting gifts for boys and girls, newborn to 17-years-old.

SO MANY KIDS ARE UNABLE TORECEIVE CHRISTMAS GIFTS EACHYEAR... FOR MANY DIFFERENTREASONS.

THAT’S WHY THE CAPECORAL FIRE DEPARTMENT NEEDS YOUHELP PUTTING A SMILE ON THEYOUNG FACES IN YOUR COMMUNITY.FROM NOW UNTIL DECEMBE14TH...YOU CAN DROP OFFDONATIONS FOR NEWBORNS TO KI17 YEARS OLD.

THE DEPARTMENTSAYS GOOD THINGS TO DONATE FORTEENS, ARE GIFTCARDS...MAKEUP...PERFUME ANDCOLOGNE...BODY SOAPS ANDLOTION...SPORTINGEQUIPMENT...AND ENTERTAINME




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