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Who will lead Justice Department?

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:21s - Published
Who will lead Justice Department?

Who will lead Justice Department?

The names gaining the most attention are former Homeland Security Advisor Lisa Monico, and Sally Yates.

HIS CABINET ....WITH A SERIES OF ANNOUNCEMENTSCOMING UP NEXT WEEK.ONE OF THE BIG QUESTIONS FOR THEINCOMING ADMINISTRATION ISWHO WILL LEAD THE JUSTICEDEPARTMENT.BIDEN IS CONSIDERING NAMES FROMCALIFORNIA ATTORNEY GENERALXAVIER BECERRA .... TO FORMACTING ATTORNEY GENERAL SALLYYATES... TO FORMER SUPREME COURTNOMINEE MERRICK GARLAND.THE NAMES GAINING THE M




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