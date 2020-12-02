ABC 10News at 5pm Top Stories

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Kimberly: THANK YOU FORWATCHING ABC 10 NEWS AT 4:00.ABC 10 NEWS AT 5 STARTS RIGHTNOW.GOOD EVENING.I'M STEVE AT KINSTON.WE ARE GOING TO BE CHECK IN WITHLINDSEY PENA SHORTLY.THE CAPTAIN OF THAT SCU DIVINGBOAT THAT SANK OFF THE COAST HASBEEN INDICTED.31 PASSENGERS AND A CREW MEMBERWERE KILLED.A SAN DIEGO WOMAN WAS AMONG THEVICTIMS.THE FIVE CREW MEMBERS WHOSURVIVED WERE ASLEEP ON THEUPPER DEKS.THE LACK OF REQUIRED ROVINGNIGHT WATCHMEN AND SMOKEDETECTORS.BUTTED THE AGENCY DID NOT FINDAN EXACT CAUSE FOR THE FIRE.LINDSEY: THE LATEST ON THECORONAVIRUS IN SAN DIEGO COUNTY.22 NEW DEATHS WERE REPORTEDBRINGING OUR TOTAL TO 1,019.AND 1,400 NEW CASES.HOSPITAL ICUs IN SOUTHERNCALIFORNIA ARE PROJECTED TO BEOVER CAPACITY IN THE NEXT FEWWEEKS.MELISSA SPOKE TO A LOCALHEALTHCARE WORKER ABOUT HERSTAFFING CONCERNS RIGHT HERE INSAN DIEGO.