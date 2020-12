Jugador de los Colts de Hamilton City padece cáncer Video Credit: KHSL - Published 7 minutes ago Jugador de los Colts de Hamilton City padece cáncer El jugador de futbol americano profesional, Rigoberto Sanchez, originario de Hamilton City estará fuera del campo de juego para remover un tumor cancerígeno. 0

shares ShareTweetSavePostSend Tarde. ### el jugador de los indianapolis colts, originario de hamilton city, rigoberto sanchez, esta? Fuera de las canchas por un tiempo para que le extirpen un tumor cance?geno. ?nchez hizo el anuncio en instagram el lunes. ?nchez escrib?, en parte, "... desafortunadam ente, hay cosas que no puedes controlar en la vida y esta es una de ellas... me enferma que tend? Que perderme un rato jugando al lado de mis hermanos pero ? Que ellos ha?n un buen trabajo". El entrenador de los colts, frank reich, dijo que ?nchez se ente? De su diag?stico de ?ncer la semana pasada, pero aun a? Jugar contra los titanes de tennessee el domingo. Agrego que estan optimistas de que regresara a jugar pronto.###





You Might Like