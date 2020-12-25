Volunteers deliver holiday cheer and a hot meal to homeless veterans
Volunteers deliver holiday cheer and a hot meal to homeless veterans
On this Christmas, volunteers are giving back to those who sacrificed for our country.
THOSE WHO SACRIFICED SO MUCHFOR OUR COUNTRY.
WPTV NEWSCHANNEL 5SHOWS YOU HOW A HOT MEAL ISWARMING HEARTS IN NEED.<< 12:16:14:“ITOGETHER THE DESSERTS FOR THEVETERANS THAT WECARE OF TODAY” FROM THISKITCHEN AT HOWLEYIN WEST PALM BEACH.
12:16:19:“FOR DINNER THEYLASAGNA, A SALAD, HOMEMADEAPPLE PIE, HOPEFULLY THEYENJOY EVERYTHING” 60 HOTMEALS PREPARED THIS CHRISTMASDAYÃFOR HOMELESS VETERANS.JES HILL IS THE ASSISTANTGENERAL MANAGER AT THERESTAURANT.
12:17:44:“IACTUALLY THINK ABOUT HOW THISMIGHT GIVE THEM OF A LITTLEBREAK FROM THINKING ABOUTEVERYTHING THAT THEYTHROUGH” FROM START TO FINISH- IT TAKES AN ARMY OFVOLUNTEERS AND CHARITIES TOMAKE THIS HAPPEN.
CHARLIE ANDKATHLEEN MEGANÃVOLUNTEERSWITH LIVING HUNGRYÃCAME TOTHE RESTAURANT AND PACKED UPTHEIR CAR WITH THE MEANINGFULMEALS.
14:10:47: MB SU:“ALLOF THAT DELICIOUS FOOD AND OFCOURSE HOLIDAY CHEER DELIVEREDTO VETERANS AT TWO HOTELS INWEST PALM BEACHÃINCLUDINTHIS ONE OKEECHOBEE BLVD”14:04:36:“JUST TO SEE THESEMEN HERE AND THINK THATTHROUGH ALL OF THESE PEOPLEWORKING TOGETHER WETOUCHED A LOT OF LIVES TODAY”STEVEN GRIFFIN IS ONE OF THEVETERANS.
13:48:53:“I AM VERYGRATEFUL BECAUSE WITHOUT THEMPROVIDING THIS FOOD A LOT OFPEOPLE WOULD BE SITTING WITHNO HOLIDAY CHEER OR FOOD”FINDING THAT CHEER ISNDIFFICULT FOR GRIFFIN&(SINGING HOLIDAY SONG) DESPITECHALLENGING TIMESÃTHE ARMYVETERAN REMAINS THANKFUL.13:46:15:“THIS CHRISTMASMEANS TO ME, THANK YOU,BECAUSE IIT” 14:03:34:“THE VETERANSHAVE DONE SO MUCH FOR OURCOUNTRY AND IT IS CERTAINLYOUR WAY TO ENGAGE AND PAY BACKAND SAY THANK YOU ESPECIALLYTHIS TIME OF THE YEAR” INWEST PALM BEACHÃMBÃWPTV,NEWS CHANNEL 5.