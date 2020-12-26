Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Cold weather on Christmas in South Florida

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:30s - Published
Cold weather on Christmas in South Florida

Cold weather on Christmas in South Florida

Somewhere out in the Atlantic surfing on a cold Christmas Day is Carlos Serrano.

He says the cold doesn't bother him.

"It's South Florida when there are waves you got to get on it," he said.

DRASTIC CHANGE IN WEATHER SUREDIDN'T DETER FOLKS FROMHEADING OUT AND ENJOYING THEDAY.

REPORTER TODD WILSON WASOUT AND ABOUT TOWN CAPTURINGTHIS MAJOR DROP IN TEMPSNATS: (VO) SOMEWHERE OUT THEREIN THE WATER SURFING ON A COLDCHRISTMAS DAY IS CARLOSSERRANO.

HE SAYS THE COLDTEMPERATURES DOESN'T BOTHERHIM.

(SOT 21:47:54) 3 SEC ITSOUTH FLORIDA WHEN THERE AREWAVES YOU GOT TO GET ON ITNATS: (VO) BACK ON THE BEACH,THERE ARE FOLKS WALKING,TAKING PICTURES OF THESURFERS, AND THEN THERE'SNISHAT AND HER FRIENDSENJOYING A LIGHT DINNER.

(SOT22:07:07) 7 SEC WE ARESURPRISED BECAUSE WE'RE NOTUSED TO THIS WEATHER INFLORIDA.

SO, IT'S VERY NICE WEWEREN'T EXPECTING IT TO BETHIS COLD.

NATS: (VO) MAISHAFLEW HOME FROM WASHINGTON D.C.FOR CHRISTMAS.

(SOT 22:07:41) 3SEC I THOUGHT IT WAS GOING TOBE SUPER WARM TODAY THAT'S WHYWE PLANNED THIS.

NATS: (VO) ASDAY TURNED TO NIGHT FAMILIESGATHERED AROUND SANDI LAND INDOWNTOWN WEST PALM BEACH.

THEHIGHLIGHT OF THE NIGHT IS THE35 CHRISTMAS TREES WITH LIGHTSAND SOUND.

IT'S A CHRISTMASLIKE NO OTHER AS WE CONTINUETO LIVE THROUGH THE COVID19PANDEMIC.

FOLKS LIKE TERESATAYLOR WANTED TO SHARE WHATTHEY'RE THANKFUL FOR THISHOLIDAY SEASON.

(SOT 22:19:08)10 SEC I LOST MY DAD AND MYBROTHER AT THE BEGINNING OFTHE YEAR, SO IT'S BEEN KIND OFA CRUMMY YEAR.

SO, I CAME OUTFROM NEVADA TO BE WITH MYGRANDSON AND MY DAUGHTER.NATS: (VO) FOR SUSAN LAWSONIT'S ALL ABOUT FAMILY.

(SOT22:20:56) 3 SEC FAMILY ANDFRIENDS BECAUSE THEY MEAN THEWORLD TO ME.

NATS: (VO) IT MAYBE COLD IN SOUTH FLORIDA THISCHRISTMAS BUT NOTHING WARMSTHE HEART THAN SPENDING ITWITH THE ONES YOU LOVE.

INPALM BEACH COUNTY, TODWILSON, WPTV NEWSCHANNEL 5.PRESIDENT DONALD TRU




You Might Like

Related news from verified sources

Miami Weather: Chilly Christmas Cool Down Coming

Get ready for some wild temperature swings this week as two cold fronts impact South Florida.
cbs4.com - Published

Christmas in Florida: Cold temps, falling iguanas & no surfing Santas

With unexpectedly cold weather in the forecast and pandemic-related curfews in some places, Florida...
FOXNews.com - Published


Related videos from verified sources

Cold weather on Christ in SOuth Florida [Video]

Cold weather on Christ in SOuth Florida

Somewhere out in the Atlantic surfing on a cold Christmas Day is Carlos Serrano. He says the cold doesn't bother him. "It's South Florida when there are waves you got to get on it," he said.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:30Published
Sunny, cold Christmas Day [Video]

Sunny, cold Christmas Day

Sunny, cold Christmas Day

Credit: KMBC     Duration: 01:29Published
Hazardous weather could impact your Christmas [Video]

Hazardous weather could impact your Christmas

Heavy rain, snow, gusty winds, and frigid temperatures are all in the forecast today. Meteorologist Chad Myers has the Christmas Day forecast.

Credit: Bleacher Report AOL     Duration: 01:33Published