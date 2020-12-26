Cold weather on Christmas in South Florida
Cold weather on Christmas in South Florida
Somewhere out in the Atlantic surfing on a cold Christmas Day is Carlos Serrano.
He says the cold doesn't bother him.
"It's South Florida when there are waves you got to get on it," he said.
DRASTIC CHANGE IN WEATHER SUREDIDN'T DETER FOLKS FROMHEADING OUT AND ENJOYING THEDAY.
REPORTER TODD WILSON WASOUT AND ABOUT TOWN CAPTURINGTHIS MAJOR DROP IN TEMPSNATS: (VO) SOMEWHERE OUT THEREIN THE WATER SURFING ON A COLDCHRISTMAS DAY IS CARLOSSERRANO.
HE SAYS THE COLDTEMPERATURES DOESN'T BOTHERHIM.
(SOT 21:47:54) 3 SEC ITSOUTH FLORIDA WHEN THERE AREWAVES YOU GOT TO GET ON ITNATS: (VO) BACK ON THE BEACH,THERE ARE FOLKS WALKING,TAKING PICTURES OF THESURFERS, AND THEN THERE'SNISHAT AND HER FRIENDSENJOYING A LIGHT DINNER.
(SOT22:07:07) 7 SEC WE ARESURPRISED BECAUSE WE'RE NOTUSED TO THIS WEATHER INFLORIDA.
SO, IT'S VERY NICE WEWEREN'T EXPECTING IT TO BETHIS COLD.
NATS: (VO) MAISHAFLEW HOME FROM WASHINGTON D.C.FOR CHRISTMAS.
(SOT 22:07:41) 3SEC I THOUGHT IT WAS GOING TOBE SUPER WARM TODAY THAT'S WHYWE PLANNED THIS.
NATS: (VO) ASDAY TURNED TO NIGHT FAMILIESGATHERED AROUND SANDI LAND INDOWNTOWN WEST PALM BEACH.
THEHIGHLIGHT OF THE NIGHT IS THE35 CHRISTMAS TREES WITH LIGHTSAND SOUND.
IT'S A CHRISTMASLIKE NO OTHER AS WE CONTINUETO LIVE THROUGH THE COVID19PANDEMIC.
FOLKS LIKE TERESATAYLOR WANTED TO SHARE WHATTHEY'RE THANKFUL FOR THISHOLIDAY SEASON.
(SOT 22:19:08)10 SEC I LOST MY DAD AND MYBROTHER AT THE BEGINNING OFTHE YEAR, SO IT'S BEEN KIND OFA CRUMMY YEAR.
SO, I CAME OUTFROM NEVADA TO BE WITH MYGRANDSON AND MY DAUGHTER.NATS: (VO) FOR SUSAN LAWSONIT'S ALL ABOUT FAMILY.
(SOT22:20:56) 3 SEC FAMILY ANDFRIENDS BECAUSE THEY MEAN THEWORLD TO ME.
NATS: (VO) IT MAYBE COLD IN SOUTH FLORIDA THISCHRISTMAS BUT NOTHING WARMSTHE HEART THAN SPENDING ITWITH THE ONES YOU LOVE.
INPALM BEACH COUNTY, TODWILSON, WPTV NEWSCHANNEL 5.PRESIDENT DONALD TRU