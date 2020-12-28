Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

AstraZeneca vaccine 70% effective

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:26s - Published
AstraZeneca vaccine 70% effective

AstraZeneca vaccine 70% effective

AstraZeneca says they are sure their vaccine will work against the new strain of coronavirus.

Their vaccine is 70% effective.

WORKERS VILLAGE IN IMMOKALEE.TESTING IS FREE FOR EMPLOYERS,FARMWORKERS AND THEIR FAMILIESTHIS MORNING, ASTRAZENECA’SCHIEF EXECUTIVE OFFICER SAYSHE’S CONFIDENT THE COMPANY’VACCINE WILL WORK AGAINST THEVARIANT STRAIN OF COVID-19, INTHE UNITED KINGDOM.THE C-E-O SAYS HIS TEAM OFRESEARCHERS HAVE FOUND A’WINNING FORMULA’.ASTRAZENECA’S VACCINE HAS PROVENTO BE ABOUT 70-PERCENT EFFECTIVEIN MAKING SURE PEOPLE DON’TCONTRACT COVID-19.THAT’S COMPARED TO




You Might Like

Related news from verified sources

AstraZeneca says its vaccine should be effective against new coronavirus variant

Drugmakers are scrambling to test their COVID-19 vaccines against the new fast-spreading variant of...
Hindu - Published Also reported by •SeattlePI.comThe AgeUpworthyDNATIME


Russia could twist a few arms in the West with the help of Sputnik V vaccine

The cooperation between Russia's Gamaleya Center and AstraZeneca transnational company will change...
PRAVDA - Published


Related videos from verified sources

States To Get Vaccine Based On Population Numbers [Video]

States To Get Vaccine Based On Population Numbers

Three coronavirus vaccines from Pfizer, Moderna, and AstraZeneca have shown to be effective in late-stage trials. According to Business Insider, the federal government will be allocating the number of..

Credit: Wochit     Duration: 00:32Published
Moderna to Submit COVID-19 Vaccine for FDA Regulatory Approval [Video]

Moderna to Submit COVID-19 Vaccine for FDA Regulatory Approval

Moderna to Submit COVID-19 Vaccine for FDA Regulatory Approval. Moderna will submit its coronavirus vaccine on Nov. 30. It is the second drugmaker to ask the FDA for emergency use..

Credit: Wibbitz Top Stories     Duration: 01:03Published
Government could face ‘tough choices’ over vaccines [Video]

Government could face ‘tough choices’ over vaccines

The Government could face some “tough choices” if the vaccine produced byAstraZeneca and Oxford University is found to be less effective than others, aformer Department of Health director of..

Credit: PA - Press Association STUDIO     Duration: 00:59Published