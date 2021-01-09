Kareena Kapoor Khan reunites with her girl gang

Actress Kareena Kapoor khan has reunited with her girl gang including Malaika Arora, Amrita Arora, Mallika Bhat and Natasha Poonawalla.
#Kareenakapoorkhan
Actress Kareena Kapoor khan has reunited with her girl gang including Malaika Arora, Amrita Arora, Mallika Bhat and Natasha Poonawalla.
#Kareenakapoorkhan
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