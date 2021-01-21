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Thursday, January 21, 2021

CORONAVIRUS: Nevada reports single-day record with 71 deaths

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
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CORONAVIRUS: Nevada reports single-day record with 71 deaths
CORONAVIRUS: Nevada reports single-day record with 71 deaths

For the latest updates from state and county officials visit ktnv.com/Covid19Tracker.

CONFIRMED IN THE LAST 24 HOURS.71 DEATHS WERE CONFIRMED SINCEYESTERDAY.HOWEVER..THAT DOES NOT MEAN 71 NEVADANSLOST THEIR LIVES YESTERDAY.THOSE DEATHS CAN DATE BACK TWOWEEKS...ACCORDING TO STATE HEALTHOFFICIALS.THE STATE ..ALSO CONFIRMING ABOUT12-HUNDRED NEW CASES.IN THE LAST WEEK..THERE HAS BEEN AN AVERAGE OFABOUT 16-HUNDRED NEW CASES ADAY.THAT IS DOWN SIGNIFICANTLY FROMA MONTH AGO..WHEN THE AVERAGE WAS MORE THAN24-HUNDRED NEW CASES A DAY.MORE THAN 2-HUNDRED-65 THOUSANDNEVADANS HAVE BEEN DIAGNOSEDWITH THE VIRUS SINCE THEBEGINNING OF THE PANDEMIC.AND REMEMBERING TH

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