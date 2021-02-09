Former Kansas City Chiefs coach Marty Schottenheimer passes away

Marty Schottenheimer, veteran NFL coach, dead at 77
Marty Schottenheimer, veteran NFL coach, dead at 77
TODAY AND CHIEF’S LEGEND HASPASSED AWAY.WE HAVE LEARNED THE FORMERCHIEFS.HEY, COACH MARTY SCHOTTENHEIMERHAS DIED SCHOTTENHEIMER HADRECENTLY BEEN MOVED TO A HOSPICEFACILITY BECAUSE ITCOMPLICATIONS OF ALZHEIMER’SYOU’RE POORLY PASSED AWAY WITHHIS FAMILY BY HIS SIDE MONDAYWHEN SHOTTON HEIMER SPENT 10SEASONS HIS HEAD COACH OF THEKANSAS CITY CHIEFS FROM 1989.IN 1998 A STATEMENT THIS MORNINGCHIEF CHAIRMAN AND CEO CLARKHUNT SAID QUOTE MARTY WILLRIGHTFULLY BE REMEMBERED AS ONEOF THE GREATEST COACHES IN NFLHISTORY, BUT HIS LEGACY EXTENDSFAR BEYOND HIS WINNINGPERCENTAGE.HE WAS A PASSIONATE LEADER WHOCARED DEEPLY FOR HIS PLAYERS ANDCOACHES AND HIS INFLUENCE ON THEGAME CAN STILL BE SEEN TO
Marty Schottenheimer, veteran NFL coach, dead at 77
Former Kansas City Chiefs coach Marty Schottenheimer moved to hospice facility