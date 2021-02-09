Skip to main content
Global Edition
Tuesday, February 9, 2021

Former Kansas City Chiefs coach Marty Schottenheimer passes away

Credit: KMBC
Duration: 00:40s 0 shares 2 views
Former Kansas City Chiefs coach Marty Schottenheimer passes away
Former Kansas City Chiefs coach Marty Schottenheimer passes away
Former Kansas City Chiefs coach Marty Schottenheimer passes away

TODAY AND CHIEF’S LEGEND HASPASSED AWAY.WE HAVE LEARNED THE FORMERCHIEFS.HEY, COACH MARTY SCHOTTENHEIMERHAS DIED SCHOTTENHEIMER HADRECENTLY BEEN MOVED TO A HOSPICEFACILITY BECAUSE ITCOMPLICATIONS OF ALZHEIMER’SYOU’RE POORLY PASSED AWAY WITHHIS FAMILY BY HIS SIDE MONDAYWHEN SHOTTON HEIMER SPENT 10SEASONS HIS HEAD COACH OF THEKANSAS CITY CHIEFS FROM 1989.IN 1998 A STATEMENT THIS MORNINGCHIEF CHAIRMAN AND CEO CLARKHUNT SAID QUOTE MARTY WILLRIGHTFULLY BE REMEMBERED AS ONEOF THE GREATEST COACHES IN NFLHISTORY, BUT HIS LEGACY EXTENDSFAR BEYOND HIS WINNINGPERCENTAGE.HE WAS A PASSIONATE LEADER WHOCARED DEEPLY FOR HIS PLAYERS ANDCOACHES AND HIS INFLUENCE ON THEGAME CAN STILL BE SEEN TO

Advertisement

Related news coverage

You might like

More coverage