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Global Edition
Wednesday, March 17, 2021

Teachers fighting bill plaing requirements on teachers unions

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 00:50s 0 shares 1 views
Teachers fighting bill plaing requirements on teachers unions
Teachers fighting bill plaing requirements on teachers unions

Teachers are opposing senate bill 1014 which places new requirements on education unions.

FIVE MILLION-DOLLAR PROGRAM--ALLOWING STUDENTS TO LEARNABOUT PUBLIC SERVICE ANDGOVERNMENT POSITIONS.FLORIDA TEACHERS SAY THEY AREFIGHTING AN ANTI-EDUCATOR BILLMOVING THROUGH THE LEGISLATURETHIS YEAR.

A GROUP OF TEACHERSRALLIED NEAR THE CAPITOL EARLITODAY, DENOUNCING SENATE BILL1014.

IT JUST PASSED ITS FIRSTCOMMITTEE HURDLE."We are not the enemy Mr.Lawmaker.

Parents, please reachout with your voice"THE BILL PLACES NEW*REQUIREMENTS ON EDUCATIONUNIONS.MEMBERS WOULD HAVE TO REJOINANNUALLY, ACKNOWLEDGE FLORIDA ISA RIGHT TO WORK STATE.

PLUS,HIGHER EDUCATION UNIONS MADE UPOF LESS THAN 50-PERCENT OFELIGIBLE EMPLOYEES COULD FACEDECERTIFICATION.

OPPONENTS SAYTHE CHANGES ARE UNNEEDED ANDWILL MAKE TEACHERS’ LIVESHA

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