THE TRIAL OF KYLR YUST: Jurors resume deliberations Thursday

Jurors will resume deliberations in Kylr Yust trial Thursday morning
Jurors in the Kylr Yust trial deliberated for about four hours Wednesday. They will resume deliberations Thursday morning.
ALL RIGHT.THANKS SO MUCH KATIE.WELL THE JOURNEY AND KYLER YOUTHDOUBLE MURDER.TRIAL SAYS THAT THEY’RE NOWHERENEAR A DECISION EVEN AFTER HOURSOF DELIBERATIONS ABOUT EVIDENCEHAS BEEN FOLLOWING THIS CASE INTHE CASS COUNTY COURTHOUSE AND IMET WE SAW A BUSY DAY IN COURTWEDNESDAY BEFORE THE JURY GOTTHE CASE.GOOD MORNING.VERY LONG DAY, INDEED ROB THEDEFENSE BEGAN CALLING THEIRFINAL WITNESSES RIGHT AROUND8:30 YESTERDAY MORNING, AND THENTHE JURY DELIBERATED UNTIL 10:00LAST NIGHT UNTIL THEY TOLD THEJUDGE THEY WERE NOWHERE NEARDECISION AND BROKE FOR THENIGHT, OF COURSE IN BETWEENTHOSE HOURS A LOT HAPPENEDINCLUDING KYLER USED TAKING THESTAND FOR MORE THAN TWO HOURS INHIS OWN DEFENSE AFTER THATTWO-HOUR LONG TESTIMONY HISDEFENSE TEAM AND PROSECUTORSOFFERED THEIR CLOSING ARGUMENTSTO THE JURY WITH THE STATEPOINTING TO USE MULTIPLECONFESSIONS AND SAYING HEDESTROYED EVIDENCE WHILE DEFENSEATTORNEYS ARGUE THAT THATEVIDENCE NEVER EXISTED IN THEFIRST PLACE.WITH THE SCIENCE TELLS YOU WHATTHE EVIDENCE TELLS YOU?THERE ISN’T ANY WHY ELSE WOULDTHE DEFENDANT HAVE BURNED HERCAR?HE WAS BURNING THE EVIDENCE.THAT COULD LINK IT BACK TO HIM.THIS JERRY MADE UP OF 10 WOMENAND TWO MEN ARE BACK AT THE CASSCOUNTY COURTHOUSE THIS MORNINGDELIBERATION SAID TO BEGIN VERYSOON.THEY ARE FOUR HOURS AWAY FROMHOME.THIS JURY BROUGHT IN FROM SAINTCHARLES COUNTY TO DELIBERATE ANDDECIDE THIS CASE.THERE’S NO SET TIMELINE AS TOEXACTLY HOW LONG DELIBERATIONSCOULD TAKE THE JURY TO LIBERATEDFOR NEARLY FOUR HOURS YESTERDAYWITHOUT COMING TO ANY SORT OFCONCLUSION.THEY COULD DELIBERATE FOR ASHORT THIS MORNING THEY COULDDELIVER.THROUGHOUT THE DAY TODAYPOSSIBLY EVEN INTO THE DAYTOMORROW BECAUSE THIS JURY HAS ALOT OF EVIDENCE AND A LOT OFTESTIMONY IN FRONT OF THEM THATTHEY HAVE TO GET THROUGH BEFORETHEY’RE ABLE TO MAKE A VERDICT.WE’RE LIVE IN HARRISONVILLE THISMORNING.MATT EVANS CAME TO C9 NEWS MAD.THANKS SO MUCH JUST BEFORECLOSING ARGUMENTS KYLER USED TODECIDED TO TAKE THE STAND WHILETESTIFYING HE DIRECTLY BLAMEDHIS HALF BROTHER JESSUP CARTERFOR THE MURDERS.THE JESSUP IS DEAD.HE TOOK HIS OWN LIFE IN THEJACKSON COUNTY JAIL IN 2018PROSECUTORS CALLED USE CLAIMS ABIT.LENIENT YOU MUST BE THE MOSTUNLUCKY GUY IN THE WORLD.YOU KNOW, WHY?WHY IS THAT?YOU’VE HAD TWO GIRLFRIENDS THATHAVE GONE MISSING IN THE LASTPERSON.THEY WERE SEEN WITH IS YOU.THAT’S PRETTY UNLUCKY, ISN’T IT?I MEAN, I THINK THAT’S EXTREMELYUNLUCKY BUT ANYONE WHO HAS ABROTHER THAT’S A SERIAL KILLER.I WOULD SAY IS VERY UNLUCKY.WELL, WHEN ASKED DIRECTLY YOUSAID THAT HE DID NOT KILL CARAOR JESSICA THE DEFENSE CLAIMS.THERE’S NO EVIDENCE THAT THISMURDER IS BASED ON WORDS ANDTATTOOS PROSECUTORS SAY THAT THECIRCUMSTANTIAL EVIDENCE IS CLEARAND SAY USED TO CONFESSED.WE’RE GOING TO BE AT THECOURTHOUSE THROUGHOUT THE DAYWATCHING FOR ANY SIGNS FROM THEJURY.WE’LL MAKE SURE YOU STAY WITHKMC 9 NEWS FOR UPDATES AND BESURE AND FOLLOW OUR MATT FLEENER
Jurors in the Kylr Yust trial deliberated for about four hours Wednesday. They will resume deliberations Thursday morning.
Jurors in the Kylr Yust double murder trial told the judge they are not close to a verdict and asked to stop deliberations..