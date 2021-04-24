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Global Edition
Sunday, April 25, 2021

7 First Alert Forecast 6 p.m. Update, April 24

Credit: WKBW Buffalo
Duration: 03:01s 0 shares 1 views
7 First Alert Forecast 6 p.m. Update, April 24
7 First Alert Forecast 6 p.m. Update, April 24
7 First Alert Forecast 6 p.m. Update, April 24

WEATHER.

METEOROLOGISTMICHELLE MCLEOD IS TRACKINGYOUR 7 FIRST ALERT FORECAST.SCATTERED SHOWERS ARRIVE LATERTHROUGH THE NIGHT AS WEAPPROACH SUNDAY MORNING.LINGERING SHOWERS SUNDAYMORNING MAKES FOR A DAMP STARTBUT EXPECT CLEARING INTO THEEVENING.

THE TEMPERATURETEETER TOTTER IS BACK FOR THIS7- DAY ... WE'RE GOING FROMSPRING TO SUMMER AND BACK!TONIGHT: MOSTLY CLOUDY WITHLATE NIGHT SHOWERS & LOW NEAR45F SUNDAY: SHOWERS ENDINGAFTER NOON.

SLOW CLEARING...HIGH NEAR 53F MONDAY: MOSTSUNNY, COOL& HIGH NE

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