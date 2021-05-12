Natasha Fischer grew up in Bakersfield and now she runs a blog with over a million followers dedicated to Trader Joe's.
Bakersfield woman runs viral Trader Joe's blog
BAKERSFIELD.
AND NOW HASOVER 1 MILLION FOLLOWERS ON HERACCOUNT DEDICATED TOTRADER JOE'S.ABOUT 12 YEARS AGO.
NATASHAFISCHER WAS AN ACCOUNTANT.ONE DAY.
SHE DECIDED TO MAKE ABLOG"I DIDN'T KNOW WHAT I WAS GOINGTO BLOGABOUT BUT I KNEW I LIVED IN ADUPLEX WITH THREE OTHER GIRLSAND THEYWOULD COME OVER AND EAT ALL MYTRADER JOE'S ITEMS."SO SHE STARTED BLOGGING ABOUTWHAT TO GET AT THE STORE.THEN WHEN THE RECESSION HIT.
SHEWAS LAID OFF.
"I KIND OF JUSTTOOK SOME TIME FORMYSELF.
I DIDN'T TOUCH ANYTHINGAND I CAME BACK LIKE THREEMONTHS LATERAND I SAW THAT MY TWITTEACCOUNT HAD LIKE 12 THOUSANDFOLLOWERS."PEOPLE THOUGHT HER ACCOUNT."TRADER JOE'S LIST"... WAS THEOFFICIAL TRADER JOE'S."I THOUGHT, WELL, I GUESSTHERE'S SOMEVALUE I CAN ADD HERE.
WHY DON'TI JUST KEEP DOING IT?"WHEN THE PANDEMIC BEGAN.
NATASHAWAS LAID OFFFROM A REAL ESTATE JOB.SHE SAW IT..
AS AN OPPORTUNITY."SOMETHING I'VE BEEN WANTING TODO FOR ALONG TIME WAS JUST GO IN THISFOR MYSELF AND MAKE MORE CONTENTANDJUST MORE, JUST GIVE BACK MORE."NATASHA POSTS REVIEWS..
ANDTHESE WEEKLY SHOPPING HAULVIDEOS."IT'S SUCH A CREATIVE OUTLET ANDI FEELLIKE I HAVE A CREATIVE BRAIN SOIT'S SUPER FUN."NATASHA LIVES IN LOS ANGELESNOW.
VISITS BAKERSFIELD..WHERE SHE WAS BORN AND RAISED..AND HAD HER FIRSTTRADER JOE'S EXPERIENCE.
ALL THETIME."I STILL GO TO THAT TRADER JOE'SWHENI'M IN TOWN.
I GO WITH MY MOMAND SHE ALWAYS LIKES TOEMBARRASS ME WHENI'M THERE."NATASHA SAYS SHE HOPES HERACCOUNT IS HELPFUL."I WANT THERE TO BE VALUE INWHICH THEYCAN TAKE AWAY AND BE LIKE, OHTHAT SOUNDS GOOD, OH I KNOW WHATTHETASTE IS, I KNOW WHAT THE PRICEIS."AND SAYS GOING AFTER YOUR GOALS.IS WORTH IT."WORKING FOR YOURSELF IS SCARYBUT I ALSO THINK IT'S REALLYREWARDING AND REALLY FUN.
ITPUSHES YOU OUTSIDEYOUR COMFORT ZONE AND THAT'SWHERE YOU CAN MAKE CHANGE."WE'LL HAVE A LINK TO NATASHA'SBLOG ON OUR WEBSITE TURN TO23 DOT COM.IN BAKERSFIELD KALLYN HOBMANN23ABC CONNECTING YOU.COMING UP ON 23ABC NEWS --AMERICANS ALONG THSOUTHEAST... RUNNING ON EMPTY.WHEN THE PUMPS COULD STARTFLOWING AGAIN.... FOLLOWING THATPIPELINE HACK.23ABC CONNECTING YOU.WE'LL HAVE A LINK TO NATASHA'SBLOG ON OUR WEBSITE TURN TWE'LL HAVE A LINK TO NATASHA'SBLOG ON OUR WEBSITE TURN TO 23DOT COM.COMING UP ON 23ABC NEWS --AMERICANS ALON