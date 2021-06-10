Jurassic World VelociCoaster opens today

See inside the new 'Jurassic World VelociCoaster' in Orlando
Thursday morning Universal Studios in Orlando will open 'Jurassic World VelociCoaster' to the public. They have been letting some..
*JURASSIC WORLDVELOCI-COASTE* TO THE PUBLIC.IT'S FLORIDA'S TALLEST ANDFASTEST*LAUNCH COASTER*WPTV'S ENTERTAINMENT REPORTERT.A.
WALKER GOT A PREVIEW...WATCH AS THIS SQUEAMISHROLLERCOASTER ENTHUSIAST TAKA RIDE ON THE WORLD'S NEWECOASTER.[STANDUP TA] YEAH GUYS I WASONE OF THE FIRST TO RIDE THEJURASSIC WORLD VELOCICOASTERHERE AT UNIVERSAL ORLANDO, ANDI GOT TO TELL YOU I HELD ONFOR MY LIFE, AND IT IS TRULY ATHRILL SEEKERS DREAM.
[PKG] TA- IT'S THE FASTEST...NEWEST... AND TALLEST LAUNCHCOASTER IN FLORIDA.
AFTERTALKING WITH ALL THE CREATORSBEHIND THE PROJECT, I HADANXIETY BEFORE EVEN STEPPIABOARD.
SHELBY - "YOU LAUNCHAT 50 MILES PER HOUR RIGHTALONGSIDE THOSE RAPTORS NTOTHIS BEAUTIFUL,." TA - ABOUT30 MILES PER HOUR TOO MANY.DEB - " YOUR BARREL ROLLINGRIGHT OVER THE WATER.
TA - ALITTLE TOO CLOSE TO THE WATER.GREGORY - YOU KNOW THE FIRSTHALF OF IT HAS THESE, YOUKNOW, NEAR MISSES AND CLOSEENCOUNTERS WITH THE RAPTORAND THEN MOST GUESTS THINKIT'S ABOUT THE END TA - OHBUT IT'S NOT.
GREGORY - THSECOND HALF WHERE IT'S JUSTSHOOTING 72 MILES PER HOUR A2.4 SECONDS TA - ABOUT 50MILES PER HOUR TOO MANY.SHELBY - 155 FOOT TALL TOP HAT80 DEGREE DROP, AND FROM THEIT'S ALL ABOUT THE AIRTIME ANDINVERSION.
SHELBY - WE'VE GOA SIGNATURE INVERTED STALL,THAT IS 100 FEET OF TRACKUPSIDE DOWN, TOTAL FEELING OFWEIGHTLESSNESS 12 SECONDS OFAIRTIME, WHICH IS ANINCREDIBLE FEELING.
TA - I'LLRIDE IT AGAIN... AFTER A FEWYEARS OF THERAPY.
[TA STANDUP]NOW COMING UP IN 11, I'M GOINGTO SHOW YOU THE ENTIRE RIDEALL 90 SECONDS OF IT, IT FEELSLIKE IT GOES ON FOR FIVEMINUTES THOUGH IT'S A LOT OFFUN.
FIND OUT MORE INFORMATIONBY GOING TO OUR WEBSITEWPTV.COM AND CLICKING ON THETASTE AND SEE SOUTH FLORIDATAB IN ORLANDO TIA WALKER WPTVNEWSCHANNEL
Thursday morning Universal Studios in Orlando will open 'Jurassic World VelociCoaster' to the public. They have been letting some..