Taapsee Pannu posts 'Haseen Dillruba' trailer

Taapsee Pannu on Friday shared trailer of her upcoming film "Haseen Dillruba", co-starring Vikrant Massey and Harshvardhan Rane.
#haseendillruba #taapseepannu #vikrantmassey #harshvardhanrane
Taapsee Pannu on Friday shared trailer of her upcoming film "Haseen Dillruba", co-starring Vikrant Massey and Harshvardhan Rane.
#haseendillruba #taapseepannu #vikrantmassey #harshvardhanrane
The trailer of `Haseen Dillruba` features Taapsee Pannu, Vikrant Massey and Harshvardhan Rane indulge in a game of love, lust,..