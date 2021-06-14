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Global Edition
Monday, June 14, 2021

Arizona Charlie's in Las Vegas offering Golden Knights flag during bingo sessions

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas
Duration: 00:29s 0 shares 2 views
Arizona Charlie's in Las Vegas offering Golden Knights flag during bingo sessions
Arizona Charlie's in Las Vegas offering Golden Knights flag during bingo sessions

In honor of National Flag Day today, Arizona Charlie's Decatur and Arizona Charlie's Boulder are bringing together two of Vegas' favorite things: bingo and the Golden Knights.

TO MONTREAL FOR GAMES 3 AND 4.IN HONOR OF NATIONAL FLAGDAY TODAY--ARIZONA CHARLIE’S DECATURAND ARIZONA CHARLIE’S BOULDERARE BRINGING TOGETHER TWO OFVEGAS’ FAVORITE THINGS-BINGO AND THE GOLDENKNIGHTS..TRUE REWARDS MEMBERS WHOPLAY BINGO WILL HAVE THE CHANCETO WIN AN ARIZONA CHARLIE’S ANDVEGAS GOLDEN KNIGHTS BRANDEDFLAG DURING ALL BINGO SESSIONSWITH A MINIMUM OF A 10-DOLLARBUY-IN.ARIZONA CHARLIE OFFERSDAILY BINGO SESSIONS FROM 9 A-MTO 11 P-M.

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