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Global Edition
Tuesday, June 22, 2021

Home invader poses as police officer in Port St. Lucie, investigators say

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 01:33s 0 shares 1 views
Home invader poses as police officer in Port St. Lucie, investigators say
Home invader poses as police officer in Port St. Lucie, investigators say

Police in Port St.

Lucie are looking for a man who apparently gained access and robbed a residence's home by acting like he was a cop.

VIOLENT CRIME..

THAT LEFT AMAN... DESPERATELY RUNNING FORHELP LAST FRIDAY.

NOWDETECTIVES TRY TO TRACK DOWNTHE ARMED IMPOSTER BEFORE HECAN STRIKE AGAIN.

WPTV'S DEREKLOWE WITH THE STORY.<< A TREASURE COAST MAN..TERRORIZED IN HIS OWN HOME...HANDCUFFED.... WITH A GUNPOINTED TO HIS HEAD... ALONGTHE SOUTHEAST ASBURY DRIVE.2945 MARINA FRANCO, HELPEDVICTIM CALL 911 HE WASYELLING, ASKING FOR HELP...MARINA FRANCO SAID HERNEIGHBOR RAN TO HER - BEGGINGFOR HELP AFTER BEING ROBBED..BY A MAN POSING AS POLICE.2530 MARINA THAT'S WHAT I TOLDHIM, WHY ARE YOU RUNNING FROMTHE POLICE?

AND HE WAS LIKENO, NO THIS IS NOT THE POLICE.THIS IS A GUY DRESSED AS A COPWHO CAME INTO MY HOUSE.

PORTST LUCIE POLICE SAY THEIMPOSTER..

NOT ONLY WASWEARING POLICE CLOTHING..

BUTALSO HAD A GOLD BADGE AROUNDHIS NECK..

AND A FULL FACEMASK.

HE CALLED OUT THEVICTIM'S NAME... WHILE HEWORKED IN HIS GARAGE..CLAIMING TO HAVE AN ARRESTWARRANT.

3927 RON DAWKINS,NEIGHBOR HE BUYS CARS ANDFIXES THEM OUT THERE AND SELLSTHEM.

ONCE INSIDE - POLICE SAYTHE GUNMAN CUT OFF THE HOME'SELECTRICITY..

TAKING A SMALLSAFE AND GUN... AND RIPPED OUTTHE DOORBELL CAMERA BEFOREGETTING AWAY.

POLICE SAY ITSNOT CLEAR WHAT... IF ANY....RELATIONSHIP THERE WAS BETWEENTHE GUNMAN AND HIS VICTIM..STILL..

IT'S A CRIME LEAVINGFAMILIES ON ALERT... AS POLICEHOPE SOMEONE MAY HAVE CAPTUREDVIDEO OF THAT GUNMAN ON ASECURITY CAMERA.

2904 MARINAFRANCO BEFORE FRIDAY IF A COPKNOCKED ON MY DOOR I WOULDOPEN.

NOW NO... NOW I TALKTHROUGH THE WINDOW.

IN PSLI'M DL.

WPTV NC 5.

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