Skip to main content
Global Edition
Friday, June 25, 2021

Competition begins Friday in U.S. Finn National Championships

Credit: Kris 6 News
Duration: 00:39s 0 shares 1 views
Competition begins Friday in U.S. Finn National Championships
Competition begins Friday in U.S. Finn National Championships

For the first time in 25 years, the U.S. Finn National Championships will be held along Corpus Christi’s Bayfront.

NOW.{***KR NOON OPEN SHORT**}{***SX PLASMA**}{***JEFF**}GOOD AFTERNOON, THANKS SO MUCHFOR JOINING US I’M JEFF DUBROF.{***SX PLASMA**}RIGHT NOW ON THE BAYFRONT..THE FIRST RACE OF THE UNITEDSTATES FINN NATIONALCHAMPIONSHIPS IS UNDERWAY.{***LIVE**}YOU’RE LOOKING AT LIVEVIDEO FROM THE BAYFRONT RIGHTNOW...TODAY KICKS OFF A WEEKENDOF SAIL BOAT RACES..

THE FINNSAILBOAT, IS A ONE PERSONSAILBOAT..THIS IS THE FIRST TIME IN25 YEARS THESE RACES HAVE BEENHELD IN CORPUS CHRISTI.COMPETITORS FROM ALL AROUNDTHE COUNTRY ARE HERE TO TAKEPLACE IN THE 8 SCHEDULED RACESIN CORPUS CHRISTI BAY.THE PUBLIC IS INVITED TOCOME AND WATCH THE RACES FROMTHE BAYFRONT.FINN SAILING RACES HAVEBEEN AN OLYMPIC SPORT FOR THELAST 71 YEARS..

BUT AFTER

Advertisement

Related news coverage

Explore