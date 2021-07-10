Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Friday 7/9/21

Scott Dorval's Idaho News 6 Forecast - Thursday 7/8/21
Idaho On Your Side
Another Scorching Weekend Ahead
WEATHER EXPERTMETEOROLOGISTSCOTT DORVAL WITHYOUR PRECISIONFORECAST"HERE IS A LOOK ATTHE WEATHER WEARE EXPERIENCINGIN THE VALLEY...ACROSS THE STATEAND AROUND THENORTHWEST.THE SATELLITEPICTURE SHOWSHOW THE CLOUDSAND STORMS AREMOVING ACROSS THEREGION.THIS IS MY ON YOURSIDE FORECAST FORTOMORROW FORFOR MUCH OFSOUTHERN ANDCENTRAL IDAHOSHOWING THE SKYCONDITION I EXPECTAS WELL AS THE HIGHAND LOWTEMPERATURES.MY EXTENDEDFORECAST SHOWSTHOSE SAME SKYAND TEMPERATURECONDITIONS FORTHE NEXT WEEK.LET'S TAKE A LOOKAT THE YMCMECHANICALWEATHER PICTUREOF THE DAY.IF YOU HAVE APHOTO YOU WOULDLIKE TO SEND TO USPLEASE SUBMIT IT TOMY FACEBOOK PAGEAT CHIEFMETEOROLOGISTSCOTT DORVAL.COMING UP ON
Another Scorching Weekend Ahead
Boise's 100-degree Streak Continues to Grow