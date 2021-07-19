L.A. County Sheriff won't enforce mask mandate

The Los Angeles County Sheriff has said that he won't be enforcing the mask mandate that took effect on Saturday night.
ENFORCING THE MASK MANDATE THATTOOK EFFECT ONSATURDAY NIGHT.SHERIFF ALEX VILLANUEVA SAYS HEBELIEVES THAT THE SKMAMANDATE ISN'T BACKED BY SCIENCEAND INSTEAD THEY AREASKING FOR RESIDENTS FORVOLUNTARY MPCOLIANCE.WE'RE GOING TO RELY ON VOLUNTARYCOMPLIANCE OF EACH BUSINESSOWNER.
ULTIMATELY IT'SBACKFIRING ON , USBECAUSE WE'RE CREATING MORERESENTMENT, MORE ANGER AND MOREMISTRUST.
THE COUNTY DPH DID NOTCONSULT WITH LAW ENFORCEMENT,THE BOARD OF SUPERVISORS.
THEYDID THIS ALL ON THEIR OWNWITHOUT CONSIDERING THECONSEQUENCES AND OUR ABILITY TOENFORCE IT.C-D-C OFFICIALS HAVE SAID THATTHEY AGREE WITH COUNTY HLTEADEPARTMENTS MAKING THEIR OWNMANDATES IN ORDER TO DEALWITH AN INCREASE IN CORONAVIRUSCAS.SETHE RECALL ELECTION OF GOVER