Deux tortues des Galapagos ont eu leur premier rendez-vous….… en FaceTime!.Comme beaucoup de célibataires durant le confinement, Hugo et sa nouvelle petite-amie Estrella se sont rencontrés virtuellement.A 70 ans, Hugo jouit d’une bonne situation à l’Australian Reptile Park où il vit depuis 1963 et il est désormais prêt à s’engager .De son côté, Estrella devait arriver d’Allemagne début 2020….… mais son départ à été retardé à juin 2021 à cause de la pandémie….… et elle doit encore rester en quarantaine jusqu’au mois de septembre .Du coup, les soigneurs ont organisé une rencontre virtuelle et, d’après eux, ça a été le coup de foudre.Alors si tout se passe bien, le couple devrait fonder une famille dans les prochaines années et aider à repeupler son espèce qui, malheureusement, est menacée .The Australian Reptile Park/Cover Images