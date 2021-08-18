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Global Edition
Wednesday, August 18, 2021

Lee Schools opt-out mask policy remains in place

Credit: FOX 4 Now Florida
Duration: 01:15s 0 shares 1 views
Lee Schools opt-out mask policy remains in place
Lee Schools opt-out mask policy remains in place

Lee County Schools says its opt-out mask policy will remain in place, following a heated meeting Tuesday.

YOU WILL NEED TO SHOW PROOF OFELIGIBILIT LY,IKE A DOCTOR’SNOTE, TO GET THAT THIRD SHOT.WHEN LEE COUNTY STUDENTS GTOOSCHOOL TODAY...THEY WILL NOTHAVE TO WEAR A MASK, THEIRPARENTS CAN STILL OPT THEM OUT.THE SCHOOL BOARD MADE THEDECISION LAST NIGHT AT A HEATEDMEETING, THAT WAS ALMOST HAD TOBE SHUT DOWN EARLY.FOX 4’S JESSICA ALPERN HAS THESTORY.00-1054-59THE DEBATE GOT SO HEATED, THEMEETING WAS ALMOST SHUT DOWN!VO:IN THE END... THE SCHOOLDISTRICT OF LEE COUNTY DECIDEDTO KEEP ITS MASK OPT-OUT POLICYIN PLACE...IN A 5-TO-1 VOTE.LEE COUNTY SCHOOL BOARD MEMBERDEBBIE JORDAN SAYS THIS TOPICCAME UP...AFTER THE DISTRICT SAW A DRASTICINCREASE IN COVID-19 CASES AMONGSTUDENTS AND STA.FFTUESDAY NIGHT’S MEETING DREWPEOPLE ON *BOTH SIDES...BUT THEOVERWHELMING MAJITORY OF PEOPLEWHO SPOKE AT THE MEETING, WERE*AGAINST A MANDATE...SOTVO:"With 90-thousand studentsunvaccinated, unmasked in closecontact it is a recipe forcalamity, a recipe fordisaster."BUTT"You may have covered my mouthfor a year but you can NEVERsilence me."SEVERAL SCHOOL BOARD MEMBERSAY STHE ONLY REASON THEY OPPOSED AMASK MANDATE IN LEE COUNTYSCHOOLS... WAS BECAUSE THEY WEREAFRAID OF THE PUNISHMENTSTHREATENED BY THE GOVERNOR...

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