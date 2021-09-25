Traffic tips for busy Las Vegas weekend

The Raiders, the Golden Knights and NASCAR -- all happening in Las Vegas this weekend.
Traffic Anchor Zora Asberry has tips for driving around town this very busy weekend.
The Raiders, the Golden Knights and NASCAR -- all happening in Las Vegas this weekend.
Traffic Anchor Zora Asberry has tips for driving around town this very busy weekend.
OF IT.REPORTING LIVE RACHEL MOORE 13ACTION NEWS.THIS WEEKEND IS SHAPING UPTO BE.... A BUSY ONE...MAOR SPORTING EVENTS....COULD BE THCAE USE FOR POTENTIALTRAFFIC.... ESPECIALLY ON....SUNDAY NIGHT...OUR -13- ACTION NEWS.....TRAFFIC ANCHOR.... ZORA ASBERRYHAS DETAILS.... ON WHATAREAS.... TO AVOID!THERE ARE SEVERAL MAJOR EVENTSHAPPENING THIS WEEKEND IN THELAS VEGAS VALLEY....FIRST WE HAVE ALLEGIANTSTADIUM....THE RAIDERS HOME GAMEAGAINST THDOE LPHINS WILL CAUSESOME TRAFFIC ALONG THE I-15 ANDSURFACE STREETS LIKE DEANMARTIN, VALLEY VIEW, AND DECATURAS WELL....YOU’LL WANT TO AVOID THE I-15NORTH AND SOUTH IN THAT AREA...AND JUST FURTHER NORTH...THET-MOBILE AREA WILL BE HOSTINGTHE VEGAS GOLDEN KNIGHTSTHESE EVENTS BOTH HAPPEN SUAYNDAFTERNOON, SO YOU CAN EXPECT TOSEE LOTS OF TRAFFIC IN THATAREA.FURTHER NORTH WE’RE GOING TO GOTO THE SPEEDWAY...THE SPEEDWAY IS EXPECTED TO HAVEEVENTS ALL WEEKEND LONGBEGINNING ON FRIDAY AND GOINGUNTIL SUNDAYTHIS WILL CAUSE A LITTLE TRAFFICON THE I-15 HEADED NORTHBOUNDNOW DON’T FORGET THE RAIDERSR-T-C GAME DAY EXPRESS DOES GETYOU FROM AREAS LIKE CENTENNIALHILLS, SUMMERLIN, HENDERSON, ANDEAST AND WEST LAS VEGAS.YOU CAN FIND MORE INFORMATION ONOUR WEBSITE AT NVKT.COM...REPORTING ZORA ASBERRY THIRTN