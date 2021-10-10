Signs will remain up until tests determine water is safe for recreational use.
SD County extends water contact closure
Credit: ABC 10 News | San DiegoDuration: 00:25s 0 shares 1 views
BEACHGOERS, THERE'S ALSO CONCERNAGAIN-ABOUT SEWAGERUNOFF AT OUR SOUTHERN BEACHES.THE COUNTY EXTENDED ITS WATERCONTACT CLOSURE FROMTHE U-S MEXICO BORDER, NOWS AFAR NORTH AS THE SILVER STRANDSHORELINE JUST SOUTH OFCORONADO.SIGNS LLWI BE UP WARNING PEOE PLTO AVOID GOING IN THE WATERBECAUSE OF SEWAGE CONTAMINATION.THEY WILL REMAIN UP UNTIL TESTSSAY THE WATER IS SAFE R FORECEATIONAL