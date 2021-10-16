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Monday, October 18, 2021

UPDATE: Alisal fire 41% contained, 3 homes destroyed

Credit: KSBY - Scripps
Duration: 00:28s 0 shares 1 views

UPDATE: Alisal fire 41% contained, 3 homes destroyed
UPDATE: Alisal fire 41% contained, 3 homes destroyed

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I'M NINA LOZANO, RICHARDGEARHART HOUSE THE NIGHT OFFIN TONIGHT'S FIREWAT.CHSIGNIFICANT PROGRESS IS BEINGMADE IN THE FIGHT AGAINST THEAL'S ALL FIRE AS CONTAINMENTHAS JUMPED TO 41%.

OFFICLSIASAY THE JUMP IN CONTAINMENT WASMADE POSSIBLE FROM THE HARDWORK OF FIRE CREWS AND THE WINDBEING MORE COOPERATIVE.

MORETHAN 1700 PERSONNEARELFIGHTING THE FIRE.

THE ALSO ETHFIRE HAS BURNED MORE T

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