A rec center in Baltimore city that's been closed for years gets a new look.
Recreational center in Baltimore upgrades to a new look
Credit: ABC 2 News WMARDuration: 00:24s 0 shares 1 views
A REC CENTER IN BALTIMORE CITYTHAT'S BEEN CLOSED FORYEARS...GETS A NEW LOOK....THE CITY OFFICIALLY REOPENINGTHE TOWANDA RECREATION CENTERIN PARK HEIGHTS... IT'S RECAND PARKS' NEWEST STEM ANDFITNESS FACILITY.... UPGRADESINCLUDE NEW SPORTSEQPMUIT.EN..AN OUTDOORPOOL...AND A LARGE GATHERINGSPACE.
MAYOR BRANDON SCOTTUSED TO GO TO THIS REC CENR,TEWHEN HE WAS GROWING UP..THAT'S ALL FOR US.
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