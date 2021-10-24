Saturday Night Forecast - October 23rd, 2021
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Credit: WXMI - ScrippsDuration: 02:41s 0 shares 4 views
PAYING MORE AND HIRING."wx open jacobson sot onGET READY FOR A CHILLY NIGHT,WEST MICHIGAN!
TEMPERATURES EARTAKING A DIVE TONIGHT INTO THELOWER TO MIDDLE 30S.
A FSTROADVISORY IS IN EFFECT FROM 1M AUNTIL 9 AM SUNDAY.
SKIES RAIEMDRY EARLY SUNDAY, BEFORE SHORSWERETURN LATE SUNDAY AFTERNOON.WIDESPRE SADHOWERS A AND FEWTHUNDERSTORMS ARE POSSIBLE LATESUNDAY AND ALL DAY MONDAY.CONDITIONS WILL BE MUCH DRIERFOR TUESDAY AND WEDNESDAY -BEFORE ANOTHER ROUND OF RAIN ONTHURSDAY AND FRIDAY.
STAY TUNEDTO FOX 17 FOR THE