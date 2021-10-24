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Monday, October 25, 2021

Saturday Night Forecast - October 23rd, 2021

Credit: WXMI - Scripps
Duration: 02:41s 0 shares 4 views

Saturday Night Forecast - October 23rd, 2021
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PAYING MORE AND HIRING."wx open jacobson sot onGET READY FOR A CHILLY NIGHT,WEST MICHIGAN!

TEMPERATURES EARTAKING A DIVE TONIGHT INTO THELOWER TO MIDDLE 30S.

A FSTROADVISORY IS IN EFFECT FROM 1M AUNTIL 9 AM SUNDAY.

SKIES RAIEMDRY EARLY SUNDAY, BEFORE SHORSWERETURN LATE SUNDAY AFTERNOON.WIDESPRE SADHOWERS A AND FEWTHUNDERSTORMS ARE POSSIBLE LATESUNDAY AND ALL DAY MONDAY.CONDITIONS WILL BE MUCH DRIERFOR TUESDAY AND WEDNESDAY -BEFORE ANOTHER ROUND OF RAIN ONTHURSDAY AND FRIDAY.

STAY TUNEDTO FOX 17 FOR THE

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