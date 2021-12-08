People Show December 8th, 2021

NEXT ON PEOPLE... DORIT KEMSLEY'S FIRST INTERVIEW SINCE THE TERRIFYING HOME INVASION...HOW FAITH HILL STUCK BY TIM MCGRAW IN HIS SOBRIETY BATTLE, AND WHY SANDRA BULLOCK WAS RAISED AS A BOY?
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People Presents: Blending Christmas premieres December 12 at 8pm ET on Lifetime
NEXT ON PEOPLE..WAIT TILL YOU HEAR WHAT JENNIFER LAWRENCE DID WHILE NOT MAKING MOVIES..WE'RE WITH HALLE BERRY AS SHE GETS HER..