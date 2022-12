LA PROGRAMMAZIONE PREDITTIVA MASSONICA NEL FILM THE TOMORROW WAR DEL 2021 CHE ANNUNCIA LA FINALE DEI MONDIALI IN QATAR? BRASILE-

LE PARTITE RIPETO SONO TUTTE TRUCCATE,sanno già chi vince in massoneria...il numero 18 del Brasile(sigla CBF=326 con stemma una croce a 8 punte e colore verde-oro) ai mondiali è Gabriel(forza di Dio) Jesus(Dio salva)(Arsenal)(è infortunato),il 7 è Lucas Paquetà(West Ham),il 26 è Gabriel Martinelli(Arsenal),il 30 non esiste ai mondiali sono 26 i numeri,l'8 della Francia(sigla FFF=666 con stemma un gallo in un esagono e colore blu)è Aurélien Tchouameni(Real Madrid),la finale del mondiale si giocherà il 18 dicembre...questo è il classico schema cabalistico che usano in ogni partita di calcio o di basket o di football americano etc in ogni sport comunque come pure gli arbitri sono venduti,ripeto sono tutte truccate le gare,addirittura segnano a determinati minuti,si fanno ammonire etc sono tutti servi e schiavi di Satana e della massoneria essendo tutti dei satanisti di merda essendo questo il loro culto non il mio,gli sportivi vengono utilizzati per le loro stronzate pagane e ovviamente non sono religiosi essendo tutti dei miliardari straviziati e peccatori schiavi dei soldi e dei loro peccati che NON SARANNO MAI RIMESSI e finiranno TUTTI ALL'INFERNO OVVIO..ma perchè non lo hanno a Washington scusate??c'hanno pure sepolto un morto di nome Albert Pike..

Https://rumble.com/v1yc206-frasi-di-albert-pike-massone-33grado-dottrina-luciferiana-.html?mref=rljsx&mc=e5yiv