Bu bir yönetim krizi değilse, nedir? Davutoğlu…

Friday, 5 June 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını kaldıracağını açıklamasının ardından karara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Bu bir yönetim krizi değilse, nedir? Nerden baksan tutarsızlık!" diye sordu. Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Davutoğlu şunları kaydetti: "Dün Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Akşam İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan etti. Şimdi de Cumhurbaşkanı yasağı kaldırdı. Bu bir yönetim krizi değilse, nedir? Ülkemizdeki her tür kriz temelde bir yönetim krizinin eseridir. Nerden baksan tutarsızlık!"

