FullTimeDFS RT @SI_Fantasy: Our @SIGambling & @SI_Fantasy analyst @bennyheis gets you primed and ready for the two-game MLB Opening Night slate with hi… 21 minutes ago

SI Fantasy Our @SIGambling & @SI_Fantasy analyst @bennyheis gets you primed and ready for the two-game MLB Opening Night slate… https://t.co/ndcvyhdhB6 49 minutes ago

Sean Zerillo First game preview of the 2020 MLB Season #NYYforNY (Cole) vs. #NATITUDE πŸ‘‘ (Scherzer) Three bets showing value o… https://t.co/ncAoBfMVox 2 hours ago

Joe Stunardi An over and an underdog for Opening Night: https://t.co/wUsdB7nZyt 4 hours ago

Randy MLB 2020 Record: 0-0-0 Units: 0.00 This is the final game of the opening day/opening night combo on Friday but I… https://t.co/tUsvFrbwtM 20 hours ago

Nick Kostos RT @YouBetterYouBet: πŸŒοΈβ€β™‚οΈ Catch up on our 3M Open betting previews! πŸŒοΈβ€β™‚οΈ ** @robpizzola: https://t.co/issQpL11xu ** @LockyLockerson: ht… 21 hours ago

You Better You Bet πŸŒοΈβ€β™‚οΈ Catch up on our 3M Open betting previews! πŸŒοΈβ€β™‚οΈ ** @robpizzola: https://t.co/issQpL11xu ** @LockyLockerson:… https://t.co/K9mf4sABvm 21 hours ago