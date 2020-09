Press Conference Schedule 2020 Italian GP Wednesday, 2 September 2020 ( 4 days ago )

Thursday, 3 september, 14:00 hours local time Nicholas Latifi (Williams) George Russell (Williams) Romain Grosjean (Haas) Kevin Magnussen (Haas) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Lance Stroll (Racing Point) Sergio Pérez (Racing Point) Pierre Gasly (AlphaTauri) Daniil Kvyat (AlphaTauri) Esteban Ocon (Renault) Daniel Ricciardo (Renault) Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (McLaren) Alexander Albon (Red

