Express Sports #ENGvAUS A 76-run 9th wicket stand takes England to a respectable total after some early blows. AUS will need 232… https://t.co/2LKfmF1bEg 45 seconds ago InsideSport #ENGvAUS: Match Update: Over 50 - England 231-9 (Rashid 35, Archer 6) Watch Live:- https://t.co/uVNaeUPWhN… https://t.co/xNt93AeJnq 57 seconds ago standardsport @willis_macp Some excellent late fight from Curran and Rashid and England have given themselves a sniff. Australi… https://t.co/vQ4woyMatY 1 minute ago cricket22yards #ENGvAUS Hosts manage 231/9 in Manchester LIVE SCORE: https://t.co/yT29HRDkOu 1 minute ago InsideSport #ENGvAUS: WICKET! T Curran b M Marsh 37 - England 225-9 Watch Live:- https://t.co/uVNaeUPWhN #ENGvAUSodi… https://t.co/mxy1erRLsZ 3 minutes ago InsideSport #ENGvAUS: Match Update: Over 49 - England 216-8 (Rashid 35, T Curran 29) Watch Live:- https://t.co/uVNaeUPWhN… https://t.co/0DWxvLVqhr 8 minutes ago InsideSport #ENGvAUS: Match Update: Over 48 - England 198-8 (Rashid 18, T Curran 28) Watch Live:- https://t.co/uVNaeUPWhN… https://t.co/b0gaMJYgXM 10 minutes ago SHAIKH REHAN England vs Australia, 2nd ODI Live Score, Old Trafford, Manchester, Latest Updates: Hello and welcome to live cover… https://t.co/CPuBPymwhf 11 minutes ago