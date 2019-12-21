Christmas lights in Henderson

AFTER WINNING.....ABC'S.....GREAT CHRISTMAS LIGHTFIGHT....THIS YEAR...A HENDERSON FAMILY IS NOWSHOWING OFF...THEIR HOME.....TO ALL OF THE VALLEY!!!DANI BECKSTROM HAS BEEN OUTPARTLY TO MOSTLY CLOUDY SKIESARE EXPECTED THIS WEEKEND WITHOVERNIGHT LOWS IN THE UPPER 30SAND HIGHS IN THE UPPER 50S NEAR60.A PATTERN CHANGE BRINGS COOL,WET WEATHER BACK TO THE REGIONSTARTINGEARLY NEXT WEEK WITH A SERIESOF STORMS SYSTEMS MOVING INFROM THE PACIFICTHAT COULD IMPACT HOLIDAYTRAVEL.THERE'S A 40% CHANCE FOR RAINMONDAY ANDTUESDAY (CHRISTMAS EVE),DROPPING TO A 30% WEDNESDAYCHANCE (CHRISTMAS DAY) ANDTHURSDAY.SNOW LEVELS SHOULD REMAIN ABOVE4,000 FEET WITH THIS SYSTEM, SOLAS VEGAS LOOKS WET, BUT TRAVELTHROUGH UTAH AND NORTHERNARIZONA COULD BE SNOWY.HIGHS WILL BE LIMITED TO THELOW 50S NEXT WEEK ASCONSIDERABLE CLOUDS AREEXPECTED TO ACCOMPANY THEOCCASIONAL RAIN.WE PLAN TO KEEP SHOWING OFF....HOLIDAY DECORATIONS IN THEPATTERN CHANGE BRINGS COOL, WETWEATHER BACK TO THE REGIONSTARTING EARLY NEXT WEEK WITH ASERIES OF STORMS SYSTEMS MOVINGIN FROM THE PACIFIC THAT COULDIMPACT HOLIDAY TRAVEL.THERE'S A 40% CHANCE FOR RAINMONDAY AND TUESDAY (CHRISTMASEVE), DROPPING TO A 30%WEDNESDAY CHANCE (CHRISTMASDAY) AND THURSDAY.HOLIDAY DECORATIONS IN THEVALLEY....UNTIL CHRISTMAS EVE!PATTERN CHANGE BRINGS COOL, WETWEATHER BACK TO THE REGIONSTARTING EARLY NEXT WEEK WITH ASERIES OF STORMS SYSTEMS MOVINGIN FROM THE PACIFIC THAT COULDIMPACT HOLIDAY TRAVEL.SNOW LEVELS SHOULD REMAIN ABOVE4,000 FEET WITH THIS SYSTEM, SOLAS VEGAS LOOKS WET, BUT TRAVELTHROUGH UTAH AND NORTHERN