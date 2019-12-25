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Jalen Hurts looks to continue his Atlanta success as Sooners face LSU in College Football Playoff

Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 04:29s - Published < > Embed
Jalen Hurts looks to continue his Atlanta success as Sooners face LSU in College Football Playoff

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Jalen Hurts looks to continue his Atlanta success (National Title, 2 SEC Titles) as Sooners face LSU in College Football Playoff
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Jalen Hurts looks to continue his Atlanta success as Sooners face LSU in College Football Playoff

PLAY-OFF'S... WHERE THEOKLAHOMA SOONERS WILL TAKEON AGAINST THE L-S-U TIGERS.OUR SPORTS TEAM - CAYDENMCFARLAND AND JACOB TOBEY -JOIN US LIVE FROM ATLANTAWHERE THESE TWO TEAMS WILLFACE OFF IN THE PEACH BOWL.JABOB, CAYDEN WHAT CAN WEEXPECT FROM THIS INTENSEMATCH-UP?No closed caption availableHOW MANY O-U FANS HAVE YOUSEEN OUT THERE?AND IF YOU CAN'T MAKE IT OUTTO ATLANTA THIS WEEKEND FORTHEBIG GAME - THERE ARE STILLPLENTY OF WAYS YOU CAN CATCHALL THE ACTION HERE AT HOME.THERE ARE SEVERAL WATCHPARTIES TAKING PLACE ALLACROSS TULSA TOMORROW.

THEO-U CLUB OF TULSA IS HOSTINGTHEIR WATCH PARTY AT DAVEAND BUSTERS FROM 2-THIRTY TO6-THIRTY TOMORROW AFTERNOONTHE HARD ROCK CASINO ANDHOTEL ISALSO HOSTING ONE..

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SEVERALBARS THROUGH THE TULSA METROWILL BE HOLDING EVENTS FORTHE BIG GAME - ALONG WITHSHANGRI-LA RESORT NEAR GRANDLAKE.

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