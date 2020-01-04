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Local Iranians and Iraqis react to U.S. airstrike

Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:53s - Published < > Embed
Local Iranians and Iraqis react to U.S. airstrike

Local Iranians and Iraqis react to U.S. airstrike

San Diego Iranians and Iraqis give their reactions to the U.S. airstrike that killed a top Iranian general.
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Local Iranians and Iraqis react to U.S. airstrike

BOTH THE IRANIAN AND IRAQICOMMUNITIES IN SAN DIEGO... ARECLOSELY WATCHING WHAT'SHAPPENING IN THE MIDDLE EASTALTHOUGH THEY WERE SURPRISED --THE PEOPLE WE SPOKE TO SAID ITWAS A LONG TIME COMING.

THEYAGREED WITH THE PRESIDENT'SDECISION.IRANIAN-AMERICAN BAHRAM) MAHER IS PART OF THE COALITIONFOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTSINIRAN.HIS MISSION IS ABOUT PEACE BUT-HE BELIEVES THE TARGETED KILLINGOF SOLEIMANI WAS JUSTIFIED.I THINK THIS IS SOMETHING THEREGIME HAS BROUGHT TO ITSELF.

BYATTACKING THESHIPS IN THE PERSIAN GULF, BYATTACKING US DRONES, BYATTACKING A SAUDI ARABIAREFINERY.A NATIONAL DAY OF ACTION HASBEEN CALLED TODAY -- AGAINU-S AGGRESSION IN THE MIDDLEEAST.THERE WILL BE DEMONSTRATIONSHELD THROUGHOUT THE COUNTRY ANDHERE IN SAN DIEGO THERE WILL BEA PROTEST OUTSIDE THE FEDERALCOURTHOUSE.IT BEGINS AT TWO P




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