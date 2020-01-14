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Former Penn State Football Player Files Suit, Says Hazing By Teammates Was Overlooked

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:55s - Published < > Embed
Former Penn State Football Player Files Suit, Says Hazing By Teammates Was OverlookedThe suit was filed on behalf of former PSU safety Isaiah Humphries.
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Former Penn State Football Player Files Suit, Says Hazing By Teammates Was Overlooked

INCIDENT TO SCHOOL OFFICIALS.VICTIM IS BELIEVED TO BE THETEEN'S EXBOYFRIEND.AND WE'RE NOW HEARING FROMTHE LAWYER FOR FORMER FOOTBALLPLAYER WHO FOUND LAWSUIT OVERHAZING AGAINST TEN STATES, THESUIT SEEKING UNSPECIFIEDDAMAGES, FILED ON BEHALF OFFORMER NITTANY LIONS SAFETYISIAH HUMPHREYS, HE SAID HEWAS SUBJECTED TODAY VIOLENTAND OVERTLY SEXUAL HAZING, BYHIS TEAMMATES.THE SUIT CLAIMS WHEN HE TOLDTHE COACHING STAFF, HE WASIGNORED, AND RETALIATEDAGAINST.THIS IS HORSEPLAY WHEREKIDS ARE WRESTLING IN THELOCKERROOM.THIS WAS A DISPLAY OFHUMILIATION, EMMAUS CUE LAKES,THEY WOULD TAKE HIM DOWN,RESTRAIN HIM, AND THEN WHILERESTRAINED IN A DISPLAY OFWHAT I WOULD SAY DOMINANCETHEY WOULD SIMULATE SEXUALACTS.HUMPHREYS' LAWYER SAID HEEXPECTS OTHER PLAYERS TO NOWCOME FORWARD.IN A STATEMENT, PENN STATESAYS THE ALLEGATIONS ARE



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