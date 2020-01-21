Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Shaheen Bagh women protesters sent notice to BJP IT cell chief Amit Malviya | Oneindia News

Shaheen Bagh women protesters sent notice to BJP IT cell chief Amit Malviya | Oneindia News

Video Credit: Oneindia - Duration: 02:36s - Published < > Embed
Shaheen Bagh women protesters sent notice to BJP IT cell chief Amit Malviya | Oneindia News

Shaheen Bagh women protesters sent notice to BJP IT cell chief Amit Malviya | Oneindia News

BJP IT CELL CHIEF AMIT MALWIYA HAS COURTED TROUBLE OVER A VIRAL VIDEO WHICH CLAIMED THAT THE WOMEN, WHO WERE PROTESTING AGAINST THE CAA at DELHI'S SHAHEEN BAGH, WERE PAID RS 500 PER DAY.

ENRAGED BY ALLEGATION, THE WOMEN AT SHAHEEN BAGH HAVE SENT A DEFAMATION NOTICE TO BJP IT CELL CHIEF AMIT MALVIYA.

THE LEGAL NOTICE HAS DEMANDED AN APOLOGY AND RS 1 CRORE IN DAMAGES FROM THE BJP LEADER.

THE TWO PROTESTERS NAFISA BANO OF ZAKIR NAGAR AND SHAHZAD FATMA OF SHAHEEN BAGH HAVE SENT THE NOTICE.

THEY HAVE ALLEGED THAT SINCE AMIT MALVIYA IS A MEMBER OF THE BHARATIYA JANATA PARTY THEREFORE HE HAS A VESTED INTEREST IN DEFAMING THE MASS OF PROTESTERS.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

You Might Like


Tweets about this

joydeepghosh

joydeep ghosh RT @AnuradhaBhasin_: This is how they demonise Shaheen Bagh women! Rightwing YouTuber Visits Shaheen Bagh in Burqa, Films Protesters https:… 2 minutes ago

NileshG45199368

Nilesh Gaikwad RT @imMAK02: Sikhs farmers reached to Shaheen Bagh protest. Sikhs women were welcomed by women protesters at Shaheen Bagh. This unity be… 18 minutes ago

AnuradhaBhasin_

Anuradha Bhasin This is how they demonise Shaheen Bagh women! Rightwing YouTuber Visits Shaheen Bagh in Burqa, Films Protesters… https://t.co/QW8eXskUiO 21 minutes ago

TimesofNewsHUB

Times of News India ka DNA: If it were not women and children, would have moved Shaheen Bagh protesters in 2 hours, says Manoj Ti… https://t.co/v2SRt13EOS 42 minutes ago

khankalim

Kalim Ashraf RT @GulbargaTemper1: Sikhs farmers reached to Shaheen Bagh protest. Sikhs women were welcomed by women protesters at Shaheen Bagh. @Indias… 1 hour ago


Recent related videos from verified sources

Delhi polls 2020: AAP'S Raghav Chadha says Amit Shah behind firing at Shaheen Bagh|Oneindia [Video]Delhi polls 2020: AAP'S Raghav Chadha says Amit Shah behind firing at Shaheen Bagh|Oneindia

Oneindia's ground report on Delhi polls 2020: In an exclusive conversation, Raghav Chadha says that Amit Shah is behind Shaheen Bagh firing, BJP making false allegations against AAP.

Credit: Oneindia     Duration: 02:51Published

Delhi polls 2020: BJP'S Tajinder Pal Singh Bagga says BJP will vacate Shaheen Bagh on 11th Feb [Video]Delhi polls 2020: BJP'S Tajinder Pal Singh Bagga says BJP will vacate Shaheen Bagh on 11th Feb

Oneindia's ground report on Delhi polls 2020: In an exclusive conversation, Tajinder Pal Singh Bagga says that BJP will form the govt in Delhi on Feb 11th and Shaheen Bagh will be vacated.

Credit: Oneindia     Duration: 04:33Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.