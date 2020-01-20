Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
> >

Skip Phil, the Buffalo Groundhog says 'six more weeks of winter'

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 00:51s - Published < > Embed
Skip Phil, the Buffalo Groundhog says 'six more weeks of winter'The 7th annual Buffalo Groundhog day took place at Fly Bison Brewery.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Skip Phil, the Buffalo Groundhog says 'six more weeks of winter'

NEXT SUNDAY ISGROUNDHOG DAY.BUT TODAY ISBUFFALOGROUNDHOG DAY.WESTERN NEWYORKERS PACKED THEFLYING BISONBREWERY FOR BEER,BANDS AND APREDICTION FROMBUFFALO BERT.BUFFALO BERT... SAYS6 MORE WEEKS OFWINTER... SHOCKING.THIS BUFFALO-STYLECELEBRATION IS IN IT'S7TH YEAR.ALL PROCEEDS THISYEAR GO TO THEHAWK CREEKWILDLIFE CENTER,BUFFALO CARESANIMAL SHELTER, THEBUFFALO ZOO ANDTHE AUSTRALIA RELIEFFUND.AND BASICALLY THIS ISAN EVENT FOR PEOPLETO COME OUT ANDENJOY THE WINTERMONTHS AND REALLYEMBRACE WINTER ANDHAVE GOOD TIME WITHYOUR FRIENDS.DANCING.

EATS SOMEFOOD, DRINK SOMEBEER, DRINK SOMECOCKTAILS AND HAVE AWONDERFUL TIME FORA GOOD CAUSE.LAST YEAR BUFFALOGROUNDHOG DAYRAISED 10 THOUSANDDO




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

When he was injured on the job his BBQ hobby became a new career [Video]When he was injured on the job his BBQ hobby became a new career

When Brian Nagy got hurt on the job, the construction worker had to rethink his career. Brian decided to turn his hobby into a BBQ business. Brian says that it was an easy move because he had been..

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 01:53Published

Looking for something to do on MLK Day? Here are some events to honor Dr. King's legacy across WNY [Video]Looking for something to do on MLK Day? Here are some events to honor Dr. King's legacy across WNY

Events for you to honor Dr. King's legacy across WNY

Credit: WKBW Buffalo     Duration: 02:50Published

Follow us on Facebook
Environmentally friendly: One News Page is hosted on servers powered solely by renewable energy
© 2020 One News Page Ltd. All Rights Reserved.
About us  |  Contact us  |  Disclaimer  |  Press Room  |  Terms & Conditions  |  Content Accreditation
 RSS  |  News for my Website  |  Free news search widget  |  In the News  |  DMCA / Content Removal  |  Privacy & Data Protection Policy
How are we doing? FeedbackSend us your feedback  |   LIKE us on Facebook   FOLLOW us on Twitter  •  FOLLOW us on Pinterest
One News® is a registered trademark of One News Page Ltd.