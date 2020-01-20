Skip Phil, the Buffalo Groundhog says 'six more weeks of winter'

NEXT SUNDAY ISGROUNDHOG DAY.BUT TODAY ISBUFFALOGROUNDHOG DAY.WESTERN NEWYORKERS PACKED THEFLYING BISONBREWERY FOR BEER,BANDS AND APREDICTION FROMBUFFALO BERT.BUFFALO BERT... SAYS6 MORE WEEKS OFWINTER... SHOCKING.THIS BUFFALO-STYLECELEBRATION IS IN IT'S7TH YEAR.ALL PROCEEDS THISYEAR GO TO THEHAWK CREEKWILDLIFE CENTER,BUFFALO CARESANIMAL SHELTER, THEBUFFALO ZOO ANDTHE AUSTRALIA RELIEFFUND.AND BASICALLY THIS ISAN EVENT FOR PEOPLETO COME OUT ANDENJOY THE WINTERMONTHS AND REALLYEMBRACE WINTER ANDHAVE GOOD TIME WITHYOUR FRIENDS.DANCING.
EATS SOMEFOOD, DRINK SOMEBEER, DRINK SOMECOCKTAILS AND HAVE AWONDERFUL TIME FORA GOOD CAUSE.LAST YEAR BUFFALOGROUNDHOG DAYRAISED 10 THOUSANDDO